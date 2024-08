COMO, Varane vicino all'addio. Escluso dalla lista dei 25 di Serie A

FirenzeViola.it

Avrebbe del clamoroso quanto riportato da Sportmediaset. Sì, perché Raphael Varane, dopo l’infortunio subito nella sua prima apparizione ufficiale con la maglia del Como in Coppa Italia, potrebbe essere già al termine della sua esperienza nel club neopromosso. Sempre secondo l’emittente televisiva, infatti, il difensore campione del mondo è stato escluso dalla lista dei 25 giocatori utili per giocare in Serie A. Proprio per questo motivo, la società lariana starebbe pensando a una clamorosa rescissione anticipata del contratto.