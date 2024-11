EMPOLI, I tifosi: "Diserteremo la trasferta a Firenze"

FirenzeViola.it

I tifosi dell'Empoli, attraverso un comunicato, hanno annunciato la propria assenza per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma il 4 dicembre: "Per la trasferta di Firenze del 4 dicembre non saremo presenti a causa della restrizione del numero di biglietti del settore ospiti - si legge nella nota a firma 'I gruppi della maratona Emiliano Del Rosso' - La nostra mentalità ci porta a non lasciare indietro nessuno per cui a malincuore abbiamo preso questa decisione".