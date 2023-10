EMPOLI, Gli impegni degli azzurri con le nazionali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se sono stati 12 i giocatori viola impegnati con le rispettive nazionali, un buon numero, 10, sono stati anche i calciatori empolesi che hanno giocato in questa sosta autunnale. Partendo dagli italiani, è stato assoluto protagonista con la nazionale under 21 azzurra il gioiellino empolese Tommaso Baldanzi. Il ventenne di Poggibonsi infatti contro la Norvegia prima ha segnato il goal del vantaggio italiano e poi ha servito a Esposito l'assist del raddoppio.L'altro italiano convocato con l'Under 21 Gabriele Guarino invece non è stato impiegato dal CT Nunziata.

E' stato impegnato invece con l'Albania il portiere azzurro Erit Berisha che è stato in campo tutta la partita, senza subire goal, contro la Repubblica Ceca. Sempre con la nazionale albanese, anche se under 21, l'attaccante Steven Shpendi è sceso in campo segando anche una rete nella vittoria contro il Montenergro. Zero minuti in due partite invece per i due polacchi Bartosz Bereszysnki e Sebastian Walukiewicz con la loro nazionale. 90 minuti contro la Bielorussia e 59 contro Andorra invece per Razvan Marin con la Romania. Il centrocampista ex Cagliari ha anche segnato la rete del 3-0 nella vittoria della sua nazionale contro la selezione pirenaica.

Titolare con la nazionale neozelandese in entrambe le gare amichevoli disputate dalla selezione oceanica con Congo e Australia Liberato Cacace, che ha disputato 78 minuti nella prima sfida contro gli africani e 90 nella gara contro i gialloverdi. Tyronne Ebuehi invece ha giocato dal primo minuto contro l'Arabia Saudita di Mancini nel primo impegno della Nigeria. Non è stato invece impegnato nell'amichevole di lunedì tra la sua nazionale e il Mozambico. Per quanto riguarda infine Lovro Stubljar, il giovane portiere sloveno non è sceso in campo ma ha ottenuto la sua prima convocazione con la seleziome under 21 slovena.