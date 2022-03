EMPOLI, Di Francesco: "Calo mentale? Ci lavoreremo"

L'attaccante dell'Empoli, Federico Di Francesco, autore del gol nel pareggio con il Verona ha parlato del rammarico di essere stati ripresi e di cosa serve per tornare alla vittoria dopo la sosta. Ecco le sue parole a fine gara, così come riportate da Tuttomercatoweb, alla luce del prossimo derby con la Fiorentina proprio alla ripresa: "Sicuramente un po' dispiace per come si era messa, ma come si dice a volte è meglio non perdere. Ci portiamo questo punto a casa senza avere l'assillo della vittoria. Dobbiamo essere tranquilli e usufruire della sosta"

C'è più soddisfazione per la prima parte o rammarico per la seconda?

"Sotto l'aspetto della prestazione, il gioco non è mai mancato. Con la Lazio, con il Venezia, ci è mancato l'istinto del killer in quei momenti. Adesso dobbiamo avere la lucidità di capire che stiamo facendo un ottimo percorso. Sono sicuro che questo gruppo ha grandi valori, anche nelle difficoltà. In settimana c'è empatia e vogliamo che le cose vadano in maniera migliore"

Il pareggio vi permette di allungare sulle concorrenti

"Come ho detto prima ci prendiamo questo punto, siamo in linea con l'obiettivo salvezza".

Come state fisicamente e mentalmente?

Fisicamente stiamo meglio rispetto a gennaio, ci può stare più un calo mentale vista anche l'importanza della partita. Il Verona era più libero di noi, forse c'è stato più questo. Lavoreremo affinché questo non avvenga più"