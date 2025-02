Dossena vicino alla Fiorentina? Il suo agente ammette: "La Viola c'ha pensato"

vedi letture

Michele Bianchini Mortani, procuratore del difensore del Como Alberto Dossena, ha parlato a Lady Radio del proprio assistito: "A lui piace molto Firenze: andarci era una sua aspirazione. C'è stato qualche contatto prima del trasferimento al Como, ma che poi non si è sviluppato. La Fiorentina qualche pensiero ce l'ha fatto. Con Goretti c'è un buon rapporto. Vi racconto un aneddoto".

Prego.

"Quando Dossena era ad Avellino e Roberto Goretti a Reggio Emilia, per poco non si è fatto il trasferimento a Reggio Emilia per andare a Cagliari. Dai giovanissimi con l'Atalanta ai professionisti col Perugia ce l'ha portato lui...".

Ha qualche giovane nella sua scuderia da consigliarci?

"Rocco Vata, scozzese classe 2005 molto interessante in forza al Watford. Può fare sia il trequarti che la seconda punta".

Il Como che squadra è?

"La classifica non rispetta che il Como fa vedere. C'è stato anche un periodo in cui mancavano 7-8 giocatori per infortunio e quindi la squadra è stata un po' rimaneggiata. Però a gennaio sono arrivati tanti rinforzi importanti nei ruoli in cui il Como era più sprovvisto, la società è ambiziosa"