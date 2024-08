DE ROSSI, Glissa su Dybala: "Domani sarà convocato"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma inizierà il proprio campionato alla Domus Arena di Cagliari, con il match in programma domani sera alle ore 20:45. In casa giallorossa però le attenzioni massime sono rivolte al possibile addio di Paulo Dybala direzione Al-Qadsiah. A tal proposito, il tecnico Daniele De Rossi è stato più volte interrogato in conferenza stampa sul futuro della Joya, glissando ogni domanda. "Su Paulo abbiamo sentito che c'è qualche cosa, ma sta con noi e viene con noi, senza problemi", ha detto De Rossi ai media presenti, per poi aggiungere: "Da allenatore non posso commentare voci e chiacchiere, quando non sono stato parte in causa delle discussioni. Poi ne parlerà Paulo, che per me era e resta un giocatore forte. Io quello che dovevo dire l'ho detto alla società e a Dybala, poi non posso più andare oltre. Qui alla Roma nessuno è più importante della Roma, questo è un concetto che non deve essere travisato. Io non ho nessun altro interesse, voglio solo fare la squadra forte perché è l'unica cosa che salva gli allenatori"

Sugli insulti ricevuti sui social De Rossi ha commentato: "Gli dò poco peso anche se poi ti danno tanto. Nel quotidiano non mi direbbero quello che mi hanno scritto, non è che incontri uno e gli auguri un tumore. A volte sono dei subumani mai visti, o sono ragazzini e lasci correre. Sapevo che da allenatore qualcosa si poteva incrinare, nessuno mi ha mai amato come i tifosi della Roma ma nessuno mi ha mai fatto così male".