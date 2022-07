CREMONESE, Il punto di mercato del ds Giacchetta

La Cremonese vuole farsi trovare pronta per il suo ritorno in serie A, al debutto nella quale affronterà la Fiorentina. Il ds Simone Giacchetta, nel giorno del ritrovo dei grigiorossi per le visite fa il punto, come riportato da Tuttomercatoweb: "La Cremonese si presenta a questa stagione sportiva con dei posti vuoti conseguenza delle scelte degli anni precedenti e della scorsa stagione. Contiamo di uno zoccolo duro che potrà essere mantenuto o ridotto in base alle esigenze della categoria. Andrà integrato con calciatori validi, il tempo c’è anche se non tantissimo. Le dinamiche di mercato al momento vanno a rilento, le società che hanno fatto movimenti siamo tra quelle che ne hanno fatti di più. Non basta, è ovvio, abbiamo caselle da riempire".

Sui tempi:

"La squadra parte in ritiro il 20 luglio e ci piacerebbe, entro quella data, dare qualcosa al mister. Il tempo c’è ma non è semplice concretizzare operazioni. Ci sono tante esigenze da soddisfare, bisognerà portare pazienza e lo sapevamo. È uno scotto che bisogna pagare, prima riusciremo a dare materiale all’allenatore meglio è".

Intanto la società è ripartita dal ritorno di Zanimacchia dalla Juventus: "Si tratta di un’operazione che abbiamo portato a termine con la Juventus. La Cremonese ha voluto fortemente riconfermarlo, domani ci sarà l’annuncio. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo, anche se la formula è un prestito con obbligo di riscatto.

Trattativa in dirittura d’arrivo per Radu?

"Si, abbiamo l’accordo con il ragazzo e con l’Inter, deve definire le ultime cose con la società ma credo che a breve potremmo vedere anche lui al Centro Sportivo"

Tra gli altri giocatori in attesa di essere formalizzati Giacchetta afferma:

"Sernicola lo conosciamo e abbiamo definito con il ragazzo e l’agente, siamo ai dettagli anche con il Sassuolo. Ndiaye è un’opportunità che si è creata, è un difensore che in Primavera ha fatto molto bene ed entrerà nella Cremonese, poi l’allenatore farà le sue valutazioni. Abbiamo preso anche Tenkorang, centrocampista che si è messo in evidenza con il Campobasso. C’è anche Milanese, è un ragazzo interessante"