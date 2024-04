CARNESECCHI, Al ritorno altra gara. Nel 1° tempo imballati

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere dell'Atalanta, Marco Carnesecchi, ha parlato ai microfoni ufficiali del club nerazzurro dopo la sconfitta al Franchi contro la Fiorentina per 1-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia, partita nella quale è stato grande protagonista con una strepitosa parata su Nico Gonzalez: "Siamo convinti che al ritorno sarà un'altra partita, come quella del secondo tempo. Nel primo eravamo imballati ma ci può stare, ogni tanto non abbiamo la freschezza giusta ma siamo carichi per il ritorno".

La Fiorentina poteva raddoppiare ma anche voi potevate pareggiare.

"Sì, esatto. Nel secondo tempo, come detto, siamo cresciuti tanto. Le avversarie quando ci apriamo hanno più occasioni. Abbiamo provato a pareggiare ma siamo convinti per la sfida di ritorno".

Il risultato è stato meno pesante anche grazie ai suoi interventi.

"La mia partita è stata positiva, sicuramente ottima per le pagelle, ma devo migliorare sotto tanti aspetti, per far giocare tranquilli i miei compagni. Devo continuare a lavorare come sto facendo".