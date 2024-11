BRAUNODER, Prime settimane al Como sono state dure

FirenzeViola.it

Il centrocampista del Como Matthias Braunoder ha parlato al sito ufficiale del club lariano raccontando le sue sensazioni in merito alla prima stagione in Serie A: "L’evento più importante è sicuramente stato la promozione e i festeggiamenti con i tifosi che ne sono derivati dopo la partita. Altri momenti molto speciali sono il mio primo gol con il Como e il mio debutto in Serie A".

Il suo arrivo al Como nel mercato di gennaio?

"Le prime settimane sono state difficili, perché era la prima volta che mi trovavo all’estero ed in cui cercavo di imparare la lingua. C’erano molte cose nuove. Ma è stato emozionante e non vedevo l’ora di farlo. Il club mi ha aiutato molto".

Fuori dal campo?

"Trascorro del tempo di qualità con i miei cari a casa o nel centro di Como. Mi piace provare cose nuove ed esplorarle per la prima volta, soprattutto in vacanza. Mi piacciono i film di spionaggio e d’azione e ascolto molti generi musicali diversi. Sono bravo a giocare a carte, perché odio perdere, anche se forse a volte prendo i giochi troppo sul serio. Sono bravo in matematica. Non so perché, ma a scuola è sempre stata la materia che mi risultava più facile".