BOLOGNA, Anche i felsinei a lavoro verso il 2021

Ultima seduta di allenamento mattutina del 2020, in vista della Fiorentina, per il Bologna a Casteldebole. I ragazzi di Mihajilovic hanno svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche con la partitella a campo ridotto, con Federico Ravaglia che ha lavorato regolarmente con i compagni. Allenamento differenziato per Lukasz Skorupski e Nicola Sansone. Terapie per Ibrahima Mbaye e Federico Santander.