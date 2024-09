BARONI, Penalizzati da episodi dubbi. È dura così

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Marco Baroni, tecnico della Lazio, è una furia e non ci sta su quanto avvenuto in campo. Il tecnico, nato a Firenze, non ha digerito i due rigori subiti, affermando: “Non vedo mai questo genere di episodi. Dobbiamo modificare anche il nostro modo di difendere. Il colpo di Guendouzi, ad esempio, non è cattivo; è una situazione al limite. Lasciamo che le squadre possano dare spettacolo, questa è una direzione difficile.”

E poi aggiunge: “Io dico che abbiamo degli arbitri bravissimi. Queste sono situazioni che mettono in difficoltà. Se voglio, ad esempio, una squadra aggressiva, dico ai giocatori di dare il massimo. Non è una polemica, ma una constatazione: la mia squadra è stata penalizzata.”