BALOTELLI, Pace con il Brescia: sabato può tornare

Dietrofront in casa Brescia, squadra che domani sera affronterà la Fiorentina alla ripartenza. Mario Balotelli è infatti pronto al ritorno in gruppo. Secondo quanto riferito dal Corriere di Brescia, domani l’attaccante svolgerà il tampone che sarà il preludio al ritorno in squadra, poi ne svolgerà un altro nella giornata di venerdì.

Qualcosa evidentemente è cambiato, e Super Mario potrebbe essere in campo già contro il Genoa, per la gara di sabato prossimo. A questo punto, salvo sorprese, il rapporto andrà avanti almeno fino a fine campionato. Poi, a meno che non per la squadra di Diego Lopez non arrivi la salvezza, sarà addio perché così prevede, in caso di retrocessione, il contratto firmato tra Balo e le Rondinelle.