ATALANTA, Gomez a gennaio può chiedere la cessione

Il Corriere di Bergamo stamani si occupa del caso che si è aperto in casa Atalanta: "Cicatrice Gomez, a gennaio potrebbe chiedere la cessione". Sicuramente l'ottima prestazione contro l'Ajax e la conseguente qualificazione di Champions hanno contribuito a smorzare la tensione. Ma non c'è dubbio che quanto successo tra la gara con il Midtjylland e la sfida alla Cruyff Arena abbia lasciato una cicatrice. Ora che farà Gomez? La società non ha intenzione di cederlo, tuttavia il giocatore potrebbe chiedere di cambiare aria, se non a gennaio, a giugno. Difficilmente per andare a Dubai o altri Paesi esotici, perché il capitano nerazzurro non vuol perdere la Nazionale argentina e in estate c'è la Copa America. Serve quindi una big. Come l'Atalanta.