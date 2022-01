ALLEGRI, Al 99% la rosa rimane questa. L'attacco...

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Il tecnico bianconero ha fatto riferimento anche al mercato, chiudendo di fatto ogni possibilità, o quasi, all'acquisto di Dusan Vlahovic a gennaio: "Morata non parte. È un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno già 7. È un giocatore di rendimento, il problema di Alvaro è che nel calcio ci sono le etichette. Ha numeri da giocatore importante ma è visto come uno a cui manca qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove perché per trovare uno alla sua altezza serve prendere i migliori 4 o 5 attaccanti. Alvaro rimane con grande entusiasmo, chiuso il discorso. Al 99% la rosa rimane questa"

Non potrebbe essere necessario un rinforzo in attacco?

"I gol mancano dai centrocampisti, sulle palle inattive. L'attacco ha fatto il suo, abbiamo due acquisti come Dybala e Chiesa che ci daranno una grossa mano e faranno quattro mesi importanti. Gli acquisti a gennaio incidono poco, dobbiamo migliorare quello che abbiamo. Per raggiungere gli obiettivi bisogna viaggiare a una velocità di crociera che a noi è mancata, bisogna cercare di tenere sempre il motore acceso".