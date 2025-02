"A Firenze meritavamo di fare punti", così Vieira sulla sfida contro i viola

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra i liguri e il Torino ha parlato anche della sfida di domenica scorsa giocata al Franchi contro la Fiorentina. Questo le sue parole: "La partita giocata a Firenze dimostra che ci sono ancora cose da migliorare. Abbiamo fatto una partita dove meritavamo di fare più punti. Non dobbiamo abbassare la concentrazione e la determinazione. Deve essere sempre alta, il nostro obiettivo è fare punti e restare in Serie A. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con organizzazione ma abbiamo preso due gol".

Pinamonti sta facendo fatica a trovare il gol. E' un problema psicologico?

"Per un attaccante è sempre importante fare gol. Se guardiamo l’ultima partita giocata contro la Fiorentina, abbiamo creato situazioni dove far gol. Nella fase offensiva manchiamo di cattiveria. Pinamonti vuol fare gol ma sono comunque contento della sua prestazione. Mi piace la sua mentalità e come lavora per la squadra. Questa è la mentalità che voglio per la squadra. E’ un giocatore importantissimo".