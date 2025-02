Zaniolo arriverà a Firenze ad ore. Fagioli, per la Gazzetta si tratta sul tipo di prestito

Anche La Gazzetta dello Sport fa il punto delle trattative più calde in casa Fiorentina e scrive che l'arrivo di Nicolò Zaniolo non è in discussione. Manca solo un ultimissimo dettaglio con il Galatasaray perché i club hanno l’intesa sulla cifra del riscatto (a 16 milioni) ma non sulla percentuale di presenze che trasformerebbe il diritto in obbligo. L’intesa che il Galatasaray aveva con l’Atalanta era al 65% delle presenze, però non è la percentuale che convince in questo momento le parti. Sono tecnicismi di cui parlare e approfondire, ma con la volontà reciproca a breve arriverà la definizione: l'affare non è in dubbio, Zaniolo tornerà a giorni a Firenze.

In quanto a Nicolò Fagioli, la Rosea scrive che la Fiorentina ha l’accordo col giocatore, felice di arrivare in viola. L’intenzione della Juventus però sarebbe quella di monetizzare e valuta il ragazzo circa 20 milioni. La questione è come arrivare a quella cifra: i viola vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, il club bianconero invece un obbligo. La via di mezzo può essere un oneroso, con obbligo condizionato. Servono nuovi contatti, anche se c’è la speranza di arrivare a una conclusione. Su Fagioli c’è pure il Lipsia, ma anche in questo caso non c’è un affondo e un’intesa definitiva per l’obbligo di riscatto.Tutto è ancora aperto - chiosa il quotidiano -.