VLAHOVIC, Sfida di gol con Ibrahimovic? Siamo 13 a 15

Per Dusan Vlahovic l'idolo è Zlatan Ibrahimovic e La Nazione stamani in edicola sottolinea come il confronto con lo svedese sia per il serbo uno stimolo in più a fare sempre meglio. E chissà che alla fine non ci sia scappata anche una sfida in termini di gol realizzati in stagione: l'attaccante della Fiorentina è arrivato a 13, quello rossonero è a 15. Chissà, insomma, se Vlahovic e Ibra si sono mai detti: guarda che tu puoi continuare a far gol quanto vuoi, ma alla fine io ne avrò almeno uno più di te. Una sfida resa ancora più gustosa dall'interesse del Milan per Vlahovic.