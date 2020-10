VLAHOVIC, No a tutti per la Viola, ora è l'uomo in più

Dusan Vlahovic ha detto no a tutte le ipotesi che gli sono state proposte in questo mercato (né Parma, né Verona, né estero), in prestito o qualsiasi altra formula: voleva solo la Fiorentina, che gli ha rinnovato la fiducia. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, sottolineando come l'attaccante serbo ora potrà diventare l'arma in più a disposizione di Beppe Iachini. Proprio il tecnico gli ha dato la possibilità di giocare 90 minuti contro la Sampdoria dopo le prime due uscite non positive. Lui ha risposto presente e vuole diventare l'attaccante da 20 gol che sta cercando la Fiorentina.