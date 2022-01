VLAHOVIC, Indagine su quarantena violata: rischia...

Il Corriere Fiorentino spiega la situazione legata a Dusan Vlahovic, alla ASL e alla potenziale denuncia per interruzione della quarantena. La Asl di Firenze aveva imposto a lui e Saponara (positivi da sabato 22 gennaio), un isolamento di 7 giorni, che il serbo invece ha interrotto precocemente per recarsi alla Continassa per le visite mediche.

La Juventus aveva chiesto una consulenza alla Asl di Torino e si era detta disposta a far viaggiare il bomber (negativo al tampone) anche in ambulanza. L’ultima parola però doveva spettare alla Asl di competenza territoriale, quella di Firenze. In questi casi, come per Zielinski, che giocò Juventus-Napoli seppure in quarantena, gli atti procedono d’ufficio e non serve neppure la denuncia in Procura. I rischi per Vlahovic comunque sono minini: al massimo, pagherà una multa da 400 euro .