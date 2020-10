VIOLA, Un mini-ciclo fondamentale per la stagione

La Fiorentina, così come la Serie A, si prepara ad un mini-ciclo prima della prossima pausa per le nazionali: Spezia, Udinese, Roma, Parma e il debutto in Coppa Italia contro il Padova per capire di che pasta è fatta la squadra. La Nazione sottolinea come l'avversario più difficile sia la Roma, per il resto la compagine di Iachini deve cercare solo la vittoria. Per la classifica, per l'orgoglio e per quell'esame che allenatore e squadra sono chiamati a superare per non far scivolare la stagione in un anonimato preoccupante.