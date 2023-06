VIOLA, Tutti in vacanza: il ritrovo a luglio al Viola Park

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto dell’edizione odierna de La Nazione la squadra viola è libera da mercoledì sera. Alcuni calciatori sono già partiti per raggiungere le loro famiglie, poi per loro sarà tempo di vacanze dopo le 60 parate giocate nella stagione. La nuova stagione decollerà dal Viola Park con il ritiro estivo. Date certe ancora non ce ne sono, ma i calciatori sono attesi per le visite mediche e le prime sgambate nella prima metà di luglio. Il programma estivo è ancora top secret, ma non è escluso un secondo ritiro all’estero.