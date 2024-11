VIOLA, Tra attacco micidiale e solidità difensiva

FirenzeViola.it

La Fiorentina si affida ancora a Moise Kean per guidare l’attacco, supportato dai passaggi in verticale di Beltran, dai cross dalle fasce e dagli inserimenti di Adli e dei suoi compagni. La squadra viola si distingue per la sua organizzazione e compattezza: la difesa, formata da Dodo, Ranieri, Comuzzo e Gosens, protegge in modo efficace il portiere De Gea, con soli 10 gol subiti in 12 partite, che le consente di vantare la terza miglior retroguardia del campionato. In attacco, nonostante l’assenza di Gudmundsson, la Fiorentina resta una delle squadre più pericolose, con 25 gol segnati, secondo miglior attacco dopo l’Atalanta, e un filotto di sei vittorie consecutive.

L’obiettivo è raggiungere l’impresa di 8 successi di fila, un record storico per il club. La Fiorentina è una squadra equilibrata e concreta, che combina una difesa solida con un attacco prolifico, e ora si prepara alla sfida cruciale contro il Como per continuare a vivere il suo momento d’oro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.