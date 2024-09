VIOLA, Terracciano-De Gea. Chi sarà il titolare?

FirenzeViola.it

Il quotidiano La Nazione questa mattina apre le sue pagine dedicate all'attualità di casa Fiorentina con il tema portieri. "Una porta per due" titola il giornale fiorentino, sottolineando come il posto di difensore dei pali gigliati se lo giocheranno Terracciano e De Gea. Il tema era nell'aria già da tempo, ma è stato riproposto da Palladino durante la conferenza stampa post Fiorentina-Monza. Vero è che i viola tra campionato, Conference League e Coppa Italia giocheranno un sacco di partite, ma il tecnico gigliato è stato chiaro ci sarà solo un titolare. L'ex allenatore dei brianzoli ha ammesso come fino ad adesso volesse vedere entrambi ma che dopo la sosta deciderà le gerarchie. Terracciano, che ha giocato in campionato, si è comportato bene tra Parma e Venezia, mentre è stato più incerto nell'ultima sfida contro il Monza. Di contro De Gea non ha ne brillato ne sfigurato al suo rientro in campo dopo l'anno di inattività, mentre si è dimostrato prodigioso nella trasferta in Ungheria contro la Puskas Akademia.

Nonostante le carriere dei due siano imparagonabili, la sfida tra di loro sarà anche sul piano tecnico. Entrambi sono nati nel 1990, ed entrambi superano, seppur non di molto, i 190 cm di altezza. Terracciano è bravo con i piedi ed ha dimostrato di saper essere un portiere affidabile. Piuttosto costante di rendimento senza picchi di prestazione ne verso il basso ne verso l'alto. Dall'altro De Gea, che non conosce la Serie A come il portiere campano ma ha grande esperienza internazionale, nonostante l'anno di inattività tra i pali è sicuramente più reattivo del collega. L'unica cosa che al momento sembra certa è che con questa coppia la Fiorentina abbia alzato il livello rispetto alla scorsa stagione.