VIOLA, Sarà un derby con il pensiero al Twente

"Al mio segnale scatenate l'inferno". E' la famosissima frase pronunciata nel film 'Il Gladiatore' dal generale Massimo per spronare l'esercito romano prima della battaglia. Vincenzo Italiano è pronto a trasformarsi in Russel Crowe e giovedì prossimo per il playoff di ritorno (dunque decisivo) di Conference League in casa del Twente dirà lo stesso alla sua Fiorentina. Dopo il ko per 2-1 rimediato l'altra sera al Franchi - risultato che in ogni caso lascia aperta la qualificazione ai gironi - il tecnico olandese Ron Jans ha subito caricato i suoi e avvertito i viola: "Il nostro stadio sarà l'inferno di Dante". Intanto però il

Twente domani riposerà mentre la Fiorentina sarà a Empoli. Italiano s'affida a uno strepitoso Sottil e farà staffetta tra Jovic e Cabral entrambi già a segno («Felice del gol al Twente ma non è finita» dice il brasiliano), conta poi di recuperare Bonaventura per domani e Igor per giovedì mentre resta in dubbio l'ex Zurkowski. A riportarlo è Tuttosport.