VIOLA, Riposo in base ai risultati: ecco il primo jolly

Come scritto dal Corriere dello Sport Palladino è stato di parola. Aveva attaccato nello spogliatoio un cartellone con i possibili giorni di "vacanza" da concedere durante la sosta del campionato in base, diciamo così, ai risultati della squadra: la vittoria di domenica scorsa contro il Milan ha dato impulso alle speranze/aspettative dei viola e ieri, puntuale, è scattato il premio, primo dei quattro giorni di relax concessi dal tecnico campano: salutati i calciatori dopo l'allenamento di giovedì, ha dato loro appuntamento alla seduta che martedì aprirà la strada verso la trasferta di Lecce.

La ripresa al centro sportivo servirà subito a Palladino per fare il punto sulle condizioni degli infortunati, con riferimento particolare a Kean che ha saltato la chiamata di Spalletti in Nazionale causa lombalgia, e a Pongracic che si porta dietro una problema ai flessori: salvo sorprese sgradite, nessun problema per il centravanti e nemmeno per il difensore croato ed ex Lecce che sarà inserito almeno tra i convocati.