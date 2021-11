VIOLA, Record made in Italy: ultima volta con D. Rossi

La partita di domenica con lo Spezia ha confermato la sterzata made in Italy della Fiorentina, riporta La Nazione. Ben sette giocatori italiani in campo nati nel Bel paese, una novità assoluta in tempi recenti per il calcio italiano e non solo: Terracciano, Venuti, Biraghi, Castrovilli, Bonaventura, Sottil e Saponara tutti in campo contemporaneamente.

È la svolta voluta da Rocco Commisso, che non ha mai voluto dimenticare le proprie origini. L'ultima volta che la Fiorentina nel suo undici titolare era partita con così tanti italiani era stato il 2 maggio 2012, la notte passata alla storia per i pugni rifilati da Rossi a Ljajic nella sfida salvezza contro il Novara.