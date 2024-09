VIOLA PARK, Kean e De Gea i più in forma verso Bergamo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La sosta sta per finire e la Fiorentina al Viola Park sta preparando la sfida contro l'Atalanta in programma a Bergamo domenica alle ore 15:00. Per i gigliati, al completo tranne per l'assenza di Kouame che rientrerà dalla Costa D'Avorio solamente oggi, ancora tre allenamenti prima della partenza sabato pomeriggio per la città lombarda. Come riporta il quotidiano La Nazione quella di ieri, come del resto tutti gli allenamenti di Palladino, è stata una sessione intensa e provante. Sui canali social della Fiorentina si sono viste anche le immagini di un Moise Kean in grande spolvero dopo la rete ritrovata anche in nazionale e di una bella parata con i piedi di De Gea.

Per quanto riguarda la formazione anti Atalanta i dubbi principali riguardano la difesa. Davanti a De Gea, in netto vantaggio su Terracciano, il dilemma riguarda la presenza o meno di Pongracic. A centrocampo sicuri del posto sulle corsie esterne Dodo e Gosens, mentre sono in tre, Adli, Cataldi e Mandragora, per due posti in mediana. Davanti zero dubbi: Colpani e Sottil dietro a Kean.