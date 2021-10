VIOLA, Novità in porta il ritorno di Terracciano

Se c’è un ruolo in cui negli ultimi anni la Fiorentina ha sempre mostrato sicurezza e mai lacune è senza dubbio quello del portiere. Una proprietà commutativa del calcio in cui cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia. E sarà così anche stasera. L’ultima sfida con il Napoli ha lasciato in eredità l’infortunio muscolare a Bartlomiej Dragowski- lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra e un mese di stop- spalancando così le porte della titolarità ancora una volta a Pietro Terracciano. Uno che per rendimento, disciplina, qualità e senso della posizione è riduttivo definire secondo portiere. Il numero 1 viola del resto ha già dimostrato anche in questa stagione il suo valore: subentrato nel corso della prima a Roma, ha poi sciorinato grandi parate sia con il Torino alla seconda sia, soprattutto, nella vittoria di Bergamo con l’Atalanta. Di lì in poi panchina, ma nessun problema di ruggine. A riportarlo è La Repubblica.