VIOLA, Nei primi 45' super. Riprese a porta aperta

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio si interessa questa mattina del differente rendimento della Fiorentina tra primo e secondo tempo, ormai quasi una costante da inizio stagione: la squadra viola è quinta in classifica con la nona difesa per gol subiti: ma degli undici finora al passivo, ben nove sono arrivati nel secondo tempo ed è per questo che Italiano ha parlato di un problema mentale: nove su undici sono oggettivamente troppi per non ricondurli a un calo di attenzione e di concentrazione. E hanno prodotto un dato altrettanto significativo: nelle classifiche per tempi, quattordici sono i punti totalizzati dall'1 al 45', sei dal 46' al 90'. Intanto, dell'assunto vale soprattutto il primo riferimento e la Fiorentina se lo gode quando il campionato è arrivato alla seconda sosta (e non tanti l’avrebbero pronosticato), eppure Italiano sa benissimo che è il secondo riferimento quello che poi consente di “elevare” l’altro. La Fiorentina ora ha come obiettivo la Fiorentina di Udine quando difende: brutta, sporca e cattiva. E unica volta a porta imbattuta.