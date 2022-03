VIOLA, Jack c’è: forse Odriozola si riprende il posto

Il ritorno tra i disponibili di Bonaventura, graziato dalla Corte d’appello che ha commutato il secondo turno di squalifica per il rosso a Reggio Emilia in una sanzione da 10mila euro, è stata una grande notizia per Vincenzo Italiano, che dopo i recuperi dai rispettivi acciacchi di Nastasic e Odriozola (anche ieri lo spagnolo si è allenato assieme ai compagni, con carichi di lavoro più alti) si presenterà all’appuntamento di domani contro il Bologna con la rosa al completo. Il fatto però che l’ex Milan possa figurare nella formazione di partenza è un aspetto ancora da valutare, considerato che già nel recente passato il tecnico viola ha spesso preferito dare fiducia a quanti nel corso della settimana hanno avuto l’opportunità di lavorare a pieno regime con la squadra, sacrificando invece coloro che (o per un ritardo di condizione o per i postumi dei voli transoceanici dopo gli impegni in Nazionale) hanno potuto allenarsi solo in parte nell’ipotetico undici titolare. Il caso di Jack in tal senso è se possibile ancor più anomalo: pur essendo stato fino ad oggi il terzo giocatore di movimento più impiegato della rosa con 2.114’ giocati, lo stop imposto dal giudice sportivo due settimane fa circa lo aveva all’inizio escluso dalla gara di domani contro i rossoblù di Mihajlovic e fino a giovedì la mezzala ha seguito un iter di lavoro più specifico rispetto a quello dei suoi compagni