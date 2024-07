VIOLA, Inizia il ritiro: dei 31 convocati presenti la metà

FirenzeViola.it

Una quindicina dei trentuno convocati si sono visti ieri al centro sportivo, dando di fatto il via al raduno della Fiorentina 2024-’25, si legge sul Corriere dello Sport. L’intero lunedì è stato dedicato alle visite mediche e ai test atletici, con particolare attenzione alle condizioni di forma di ciascuno degli atleti dopo il lungo periodo di relax anche per modulare poi i programmi di allenamento personalizzati: sorrisi, strette di mano, abbracci.

Esattamente ciò che si ripeterà nei modi e nei tempi oggi per tutti gli altri che ancora mancano all’appello e per chi magari avrà bisogno di qualche test supplementare, quanto mai utile in questa fase per raccogliere il maggior numero di dati. Poi, tutti in campo per il primo allenamento agli ordini di Palladino, impaziente di conoscere i calciatori e di cominciare a trasmettere al gruppo le proprie di gioco e d’identità che dovranno contraddistinguere la Fiorentina.