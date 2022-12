VIOLA, Il programma dei rientri di tutti i Nazionali

Spazio ai temi legati al programma della Fiorentina in questi giorni sulle pagine odierne de La Nazione. Come spiega il quotidiano, domani la squadra di Italiano sfiderà i boliviani del Club Always Ready, fischio d’inizio alle 18 al Franchi, biglietti in vendita presso la biglietteria ufficiale e online (a prezzi ridotti). Sabato invece i viola saranno protagonisti a Bucarest, per prendere parte ad un triangolare valido per la «Superbet International Cup» con i padroni di casa del Rapid Bucarest e il Borussia Dortmund. Ieri sono tornati a disposizione di Italiano due giocatori, ovvero Barak e Kouamé. Il centrocampista ceco e l’attaccante ivoriano sono stati impegnati con le rispettive nazionali dopo Milan-Fiorentina, perciò hanno usufruito di alcuni giorni di vacanza. Lunedì prossimo torneranno al centro sportivo i due serbi (Milenkovic e Jovic), che sono stati eliminati dal Mondiale e stanno sfruttando alcuni giorni liberi. Da definire invece la data del rientro per Zurkowski, altro giocatore che ha lasciato il Qatar, insieme alla sua Polonia.