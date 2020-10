VIOLA, Iachini va avanti col 3-5-2. Dubbio M.Quarta

Spazio ai temi di campo questa mattina anche su La Nazione: secondo quanto riferisce il quotidiano, tutti gli occhi saranno puntati su Pezzella, quando oggi pomeriggio la Fiorentina tornerà ad allenarsi in vista della sfida con lo Spezia. Nella tabella di recupero del capitano, ai box per un mese dopo i fastidi al piede che hanno interessato la caviglia, è previsto che il difensore tenti di lavorare assieme al resto del gruppo: in caso di risposta positiva aumenterebbero le chances di rivederlo titolare a Cesena. Intanto Iachini non pare propenso a cambiare molto a livello tattico nell’appuntamento coi liguri: avanti, dunque, con il 3-5-2, con il ritrovato Lirola sulla destra al posto dell’ex Chiesa e la coppia d’attacco formata da Ribery e Kouame. La curiosità sarà per Pulgar che si guadagnerà la prima convocazione dopo aver ripreso da giorni a lavorare con i compagni. In dubbio Martinez Quarta che, salvo nuovi cambiamenti, sarà a Firenze solo giovedì: il difensore non viaggerà infatti in direzione Italia sul charter dei compagni argentini che militano in A ma dovrà prima recarsi a Roma per risolvere una serie di questioni di ordine burocratico. L’ex River Plate - che dovrà in ogni caso fare visite mediche e tampone prima di allenarsi - sarà in città dal 15 ottobre.

