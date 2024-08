VIOLA, Ecco la terza fase della preparazione estiva

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

13, questi i giorni mancanti all'inizio ufficiale della stagione della Fiorentina con la sfida al Tardini, valida per la prima giornata di Serie A, tra i viola e il Parma. Sabato 17 alle 18:30 il match contro i ducali, giovedì 22 l'andata del preliminare di Conference League, domenica 25 Fiorentina-Venezia al Franchi, giovedì 29 il ritorno del turno di qualificazione alle coppe europee e il primo settembre la sfida di campionato contro il Monza. Un tour de force iniziale a cui Biraghi e compagni dovranno arrivare nelle migliori condizioni possibili perché il preliminare di Confence non si può sbagliare e anche in campionato sarebbe importante partire con il piede giusto.

Così dopo aver messo minuti nelle gambe nella prima settimana di lavoro al VIola Park, e aver iniziato ad entrare negli schemi di Palladino con le amichevoli inglesi, adesso, come riportato dal Corriere Fiorentino, per i gigliati inizia la terza fase di questa preparazione estiva con le ultime amichevoli. Stasera allo stadio Curva Fiesole andrà in scena Fiorenitna.Montpellier, fischio d'inizio alle 19:00, mentre domani sera alle 20:00 a Grosseto sarà la volta del match contro i maremmani. Il 10 agosto poi la sfida al Friburgo. Queste ultime due settimane saranno importanti per Palladino per avere tutta la rosa a sua disposizione con il ritorni anche di Quarta, Beltran e il partente Nico, per mettere freschezza e brillantezza nelle gambe e per vedere l'ultimo arrivato Andrea Colpani.