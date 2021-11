VIOLA, Con la Samp idea Maleh. C'è Castro dal 1'?

Spazio ai temi di probabile formazione in vista della partita di domani contro la Sampdoria sulle pagine de La Nazione: Vincenzo Italiano sta valutando di apportare più di un correttivo per evitare cali di concentrazione: in tal senso, dopo la recente prova incerta di Martinez Quarta e Odriozola, sono adesso Igor e Venuti i calciatori che premono per una maglia da titolare, in una linea che continuerà a puntare su Milenkovic e Biraghi. A centrocampo dopo gli straordinari di Bonaventura delle ultime settimane potrebbe toccare a Maleh rilevare l’ex Milan (anche Castrovilli potrebbe trovare spazio dall’inizio), mentre in attacco non sembra essere ancora arrivato il momento di rivedere dal 1’ Gonzalez, che con tutta probabilità tornerà titolare domenica a Bologna: assieme a Vlahovic, che contro il Doria va in gol da tre partite consecutive, dovrebbero agire Saponara e Sottil.