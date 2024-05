VIOLA CLUB GRECIA, Amore nato per Bati. L'Olympiacos...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra i tanti tifosi che non aspettano altro che il 29 maggio, i 650 iscritti al ViolaClub Grecia vivranno l'appuntamento in maniera speciale e diversi saranno anche allo stadio Agia Sophia per sostenere i propri beniamini. La Nazione ha intervistato il fondatore del gruppo, Giannis Pavlou: "Sto cercando di farlo crescere il più possibile e sicuramente questa è l’occasione giusta per farlo. Siamo tutti in fermento per questa finale. Parlo spesso con tanti iscritti, abbiamo diverse idee per espanderci ancora di più. Ci ritroviamo spesso insieme, guardiamo le partite di campionato e quelle europee. Non ci perdiamo un match. Con chi non riesce a raggiungerci commentiamo le partite tramite i social".

Com'è nato l'amore per la Fiorentina?

"Dobbiamo risalire alla fine degli anni ‘90 quando vidi per la prima volta Batistuta. Segnava tanto, gol strepitosi. Ho negli occhi quello al Barcellona, oppure quelli a Manchester United e Arsenal. In Italia faceva gol a chiunque comprese le grandi come Milan e Inter. Ero un bambino che giocava a calcio, sognavo di essere come lui"

Com'è l'Olympaicos?

"È una squadra che ha tradizione, pericolosa in finale per la Fiorentina, anche se alla fine spero che a trionfare siano i viola. Dopo l’anno scorso, questo deve essere l’anno e il posto giusto per vincere la coppa. Sarà una serata fantastica, la coppa sarà assegnata nel mio paese e spero che sia il ricordo più bello della mia vita legato alla Fiorentina".