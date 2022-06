VIOLA, Cambia il cappellano: sarà don Giovanni Martini

L'annuale assemblea del clero è il momento per annunciare i trasferimenti e le nomine per il nuovo anno pastorale, così - riporta stamani La Nazione - da settembre ci sarà un cambiamento per quanto riguarda la Fiorentina: don Massimiliano Gabbricci, da anni cappellano della Fiorentina, sarà trasferito a Siene, luogo dei suoi più stretti legami, e continuerà il suo servizio come docente della Facoltà teologica, mentre don Giovanni Martini sarà il nuovo cappellano viola e don Simone Pifizzi consulente ecclesiastico del Centro sportivo italiano.