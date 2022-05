VIOLA, Barone-Italiano, oggi incontro sul futuro

"Domani (oggi per chi legge, ndr ) ci vediamo e parliamo del suo futuro" ha fatto sapere nel pre partita del Franchi il direttore generale Joe Barone, che con l’allenatore è andato a cena sul Ponte Vecchio poche sere fa. In un clima disteso è legittimo aspettarsi che i due abbiano affrontato pure questo argomento e non soltanto quelli "di campo". "Con Vincenzo ho un grande rapporto. Parliamo della vita, di Sicilia, di calcio…" ha spiegato sempre Barone. "Penso che il suo futuro sia alla Fiorentina — ha aggiunto — ma dobbiamo parlare in due". "Ha un altro anno di contratto e poi c’è un’opzione a nostro favore" ha ricordato il d.g., però c’è pure una clausola rescissoria da 10 milioni valida nei primi 15 giorni di giugno. Stando a quanto dice Barone, è difficile immaginare Italiano lontano da Firenze e per il confronto decisivo sarebbe questione di ore. Di un possibile rinnovo si parla da mesi, ma è probabile che con l’avvicinarsi del finale di stagione entrambe le parti abbiano voluto aspettare di conoscere il piazzamento definitivo della squadra viola. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.