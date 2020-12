VIOLA, Anche la mediana delude: ora serve la svolta

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina troviamo un approfondimento sul centrocampo della Fiorentina, un reparto che in questi mesi è andato in sofferenza al pari di difesa (quasi sempre perforata) e attacco (che non segna da quasi 400’). I tre titolari designati in estate, Amrabat, Pulgar e Castrovilli, non hanno ancora ingranato e il mediano universale che contrasta e gioca (nei piani della Fiorentina) non è emerso. La delusione più grande è stata quella per l’ex Verona, passato dall’essere un trascinatore in gialloblù ad un profilo del tutto anonimo a Firenze. Per risalire la china, Prandelli avrà bisogno di tutti i centrocampisti di qualità al massimo della forma, a cominciare da Bonaventura.