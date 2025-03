Viareggio Cup, oggi seconda giornata: alle 15 c'è Fiorentina-Imolese al VP

L'edizione odierna de La Nazione si concentra anche sulla Viareggio Cup e in particolare sugli impegni della Fiorentina U18. I viola giocheranno alle 15 presso lo stadio Davide Astori contro l'imolese in un match valido per la seconda giornata della fase a gironi. Sia i gigliati sia gli emiliani hanno vinto la prima giornata, la Fiorentina per 3-0 contro la Stella Rossa e l'Imolese contro il Mavlon per 1-0.

In caso di vittoria i gigliati sarebbero sicuri del passaggio del turno come testa di serie in attesa del sorteggio della fase ad eliminazione diretta. Fino ad ora il giocatore che più si è messo in mostra è stato Bonanno, centrocampista classe 2007 autore di tre assist nella prima gara.