VEZZALI, Riapertura Olimpico luce in fondo al tunnel

“La luce in fondo al tunnel”. Così Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport definisce la riapertura dell’Olimpico al pubblico per Euro 2020. L'ex schermitrice ieri si è presa gli onori della cronaca, assieme al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina , per aver propiziato l’ok dato dal governo al 25% di pubblico allo stadio di Roma per giugno in modo da accontentare la Uefa e non perdere gara di inaugurazione della rassegna, tre partite della Nazionale italiana e un quarto di finale. «Mi piace vederlo come la luce in fondo al tunnel - ha sostenuto Vezzali - Abbiamo lavorato tanto per ottenere questo risultato che non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma di un momento simbolo. C’è bisogno di entusiasmo ed energia, tutti insieme possiamo ripartire». In parallelo, la sottosegretaria allo Sport si è espressa in un’intervista a Sky anche sul premier Mario Draghi , definendolo «molto convolto e partecipe alla tematica dello sport». Lo riporta il Corriere dello Sport.