Verso Fiorentina-Atalanta: il Franchi risponde presente con quasi 20mila tifosi

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla della sfida di domenica tra Fiorentina e Atalanta soffermandosi sulla componente ambientale del Franchi: per quanto successo negli ultimi anni, quella tra viola e nerazzurri rimane un big match per la rivalità che si è creata tra il pubblico di Firenze e il club bergamasco. Nella fattispecie per i trascorsi rugginosi proprio con Gian Piero Gasperini, che domenica però non sarà in panchina perché squalificato.

Nonostante l'assenza del grande "nemico" il Franchi dovrebbe rispondere presente per quanto possibile. Solite limitazioni dovute ai cantieri all'interno dell'impianto, ma già più di 18mila biglietti venduti, con la sensazione che si possa arrivare senza troppe difficoltà a scavallare i 20mila e la speranza di replicare il sold out visto contro la Juventus (fissato a poco più di 23mila presenze).