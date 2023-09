V. PARK, Ristorante sul campo, ma timore per i tifosi

INDISCREZIONI DI FV SABIRI, ECCO LE CIFRE DEL TRASFERIMENTO ALL'AL-FAYHA Come anticipato da FirenzeViola.it la formula del trasferimento di Abdelhamid Sabiri all'Al-Fayha è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Per quanto riguarda le cifre - aggiungiamo - la Fiorentina incasserà 3 milioni nel momento in cui il... Come anticipato da FirenzeViola.it la formula del trasferimento di Abdelhamid Sabiri all'Al-Fayha è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Per quanto riguarda le cifre - aggiungiamo - la Fiorentina incasserà 3 milioni nel momento in cui il... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA Settimana di sosta, e di conseguenza nessuna partita in programma nel weekend per la Fiorentina. Nonostante ciò la squadra prosegue il proprio lavoro in vista del match contro l'Atalanta. Appuntamento quest'oggi alle ore 10, presso il Viola Park, per la seduta... Settimana di sosta, e di conseguenza nessuna partita in programma nel weekend per la Fiorentina. Nonostante ciò la squadra prosegue il proprio lavoro in vista del match contro l'Atalanta. Appuntamento quest'oggi alle ore 10, presso il Viola Park, per la seduta... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi