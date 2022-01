USCITE, Benassi verso Empoli. Koko: rescissione

Classico punto di mercato sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano, la Fiorentina punta a risolvere in tempi brevi anche le posizioni dei giocatori che il club vorrebbe piazzare altrove. Amrabat è impegnato nella coppa d’Africa, ma una volta rientrato in Italia, sarà sicuramente ceduto in prestito. Questa la formula scelta dal club che in ogni caso vuole evitare di ’svendere’ un giocatore sul quale furono investiti 20 milioni di euro. Tre le soluzioni sul piatto: Torino, Napoli e Milan. L’ultima è quella che più piace al marocchino. Benassi poi saluterà la maglia viola per andare a Empoli. La trattativa sembra avviata verso una soluzione positiva e per il giocatore il trasferimento dovrebbe coincidere con la possibilità di ritrovare maggiore spazio in campo, in partita. Si lavora infine per arrivare all’addio meno complicato per tutti, ovvero quelli di Kokorin. Due le soluzioni possibili: raggiungere un accordo per la rescissione consensuale o trattare con il mercato russo e ricollocare l’attaccante in una squadra del suo paese.

Leggi anche: BENASSI, Può partire ora: ecco dove può andare