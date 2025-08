Un borgo, una fede: a Tirli sono quasi tutti per la Fiorentina

C'è un paese in Maremma che è quasi interamente viola. Si tratta di Tirli, centro abitato con 200 abitanti, in cui il Viola Club ha 134 iscritti. Con la stagione ormai alle porte è stata aperta la nuova campagna di tesseramento al club il cui presidente è Alessandro Cini che racconta: "Negli anni siamo riusciti a mettere insieme un numero considerevole di iscritti - le parole al Corriere di Maremma - tanto da diventare una delle realtà più conosciute della Toscana, fieri di rappresentare il nostro piccolo paese, ormai tinto di viola in ogni angolo. Siamo presenti al 'Franchi' e alle trasferte europee, partecipiamo alle trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alla Fiorentina, produciamo il nostro merchandising.

Il club è nato nel 2020/2021 dalle ceneri dal vecchio Viola Club in Maremma e siamo sempre cresciuti: ovviamente tra gli iscritti non abbiamo solo tirlesi ma anche persone che vengono in vacanza qui o hanno una casa a Tirli. L'obiettivo comune è sempre lo stesso: riunire un bel gruppo per vivere tutti insieme la passione per la Fiorentina".