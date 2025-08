Dagli inviati Fagioli dopo Nottingham-Fiorentina: "Contento per la mia prova. Ecco cosa ci chiede Pioli"

La Fiorentina esce dal City Ground con un pareggio a reti bianche. Seconda amichevole in Inghilterra per la squadra di Pioli e 0-0 contro il Nottingham Forest, settimo nella scorsa Premier. Dopo la gara ha parlato Nicolò Fagioli, centrocampista titolare autore di una buona gara: "Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte, soprattutto nell'uno contro uno. Abbiamo sbagliato poco, meglio così perché potevamo avere qualche rammarico sennò. Abbiamo avuto personalità sia con la palla che senza. Penso di aver fatto una bella partita come tutti i compagni, in quella posizione mi trovo bene. Siamo qua per lavorare e mettere minuti delle gambe. Il meglio verrà tra qualche settimana e qualche mese".

Cosa vi chiede Pioli?

"Bisogna coprire un po' meglio il campo. Il mister vuole un calcio offensivo e questa cosa mi piace molto. Dobbiamo correre insieme, avanti e indietro, siamo un blocco unico".

E a lei personalmente che chiede?

"A me chiede di tenere la posizione e di pressare in avanti. Noi lavoriamo duramente giorno dopo giorno. La perfezione sarà difficile da trovare ma possiamo migliorare partita dopo partita, giorno dopo giorno. Abbiam guardato il video del Nottingham stamani. Abbiam preparato la partita per uscire coi difensori e giocare da dietro".

Adesso c'è la sfida allo United, sabato all'Old Trafford.

"Sabato ci sarà un'atmosfera fantastica, giocare all'Old Trafford è qualcosa di speciale e unico".