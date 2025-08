Perché Pioli è soddisfatto di Sohm. Possibile esordio con lo United

Quando Stefano Pioli ha capito che non c'era modo di arrivare a Franck Kessie, ha indicato subito in Simon Sohm il profilo giusto per la sua Fiorentina. A scriverlo è il Corriere Fiorentino che spiega come il tecnico viola non veda l'ora di avere a disposizione il centrocampista arrivato dal Parma e ufficializzato ieri, anche perché Pioli non era affatto sicuro di poter essere accontentato in tempi brevi. Oggi lo svizzero sarà in Inghilterra e sabato farà il suo esordio nell'ultima gara della tournée contro il Manchester United. Acquistato dal Parma per 15 milioni più 1 di bonus e il 5% sulla futura (eventuale) plusvalenza, Sohm ha vissuto ieri la sua prima giornata da calciatore viola.

Per quanto riguarda Mandragora, anche il quotidiano riporta lo stallo e soprattutto la distanza sul rinnovo di circa mezzo milione tra domanda e offerta, per questo di fronte a un'offerta da 7-8 milioni il centrocampista potrebbe partire e lasciare spazio a Nicolussi Caviglia, obiettivo della Fiorentina già da tempo mai davvero abbandonato.