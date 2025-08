Fortini da valutare. Intanto la Fiorentina segue Zortea e Zanoli

Stefano Pioli deve ancora valutare Niccolò Fortini, giovane esterno classe 2006 che si sta giocando in queste settimane il proprio ruolo da vice Dodo. La mezzora contro il Leicester - concordata prima del match con lo staff - non può essere significativa per i primi giudizi, così Pradè si sta guardando intorno tenendo caldi alcuni profili che potrebbero fare al caso della Fiorentina. Come per esempio Nadir Zortea, esterno del Cagliari per il quale il club sardo però chiede 10 milioni di euro. Ma anche un profilo low cost come Zanoli piace. A riportarlo è La Nazione.