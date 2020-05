TUTTOSPORT, Women's in attesa: solo gare decisive

Poco spazio per la Fiorentina questa mattina sull'edizione odierna di Tuttosport, che tratta della squadra viola esclusivamente per ciò che riguarda il campionato di calcio femminile, uno dei due macrotemi (assieme alla Primavera) rimasto in sospeso dopo la decisione arrivata giovedì di riprendere la Serie A. Come spiega il quotidiano, la Fiorentina Women's al pari di tutte le altre formazioni è ancora in attesa di capire se potranno riprendere gli allenamenti di gruppo nei prossimi giorni ma per far questo servirà prima che arrivi l'ok del CTS per il protocollo, che dovrà essere per gran parte simile a quello del massimo campionato maschile. Tra le gare che in ogni caso dovrebbero essere pronti-via disputate c'è subito il recupero tra Fiorentina e Milan, una gara decisiva per giocare la prossima Champions League e magari per provare ad alimentare le ultime chances di contendere lo scudetto alla Juve.