TUTTOSPORT, Per Chiesa adesso la Fiorentina tratta

L'edizione odierna di Tuttosport dedica una pagina a Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina sul cui futuro le voci si rincorrono, e che da tempo piace alla Juventus. Stando a quanto scrive il quotidiano torinese, ora toccherà ai viola più che al ragazzo uscire allo scoperto per chiarire le intenzioni sul futuro, oltre alla ricca proposta da 5 milioni annui pronta a essere messa sul piatto. Rapporti cordiali tra babbo Enrico e Rocco Commisso, ma da qui a parlare di accordo ce ne corre. Proprio il presidente, quando potrà tornare, sarà il fattore decisivo per un eventuale decollo dell'affare: la Juve, oltre a una quota cash, potrebbe inoltre mettere sul piatto diverse contropartite tecniche, da Rugani a Romero passando per De Sciglio e Luca Pellegrini fino ad arrivare a Mandragora. La Fiorentina, stando a quanto si legge, è pronta a trattare.